Artık onların da bir dernek binası var

Faaliyetlerini 5 yıldır sosyal medya üzerinde sürdüren Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneğinin binası kuruluşunun 5. yılında düzenlenen törenle açıldı. Dernek Başkanı Yüksel Gemici açılışta yaptığı konuşmasında, "Amacımız şehrimizde bisiklet sporunun alt yapısını oluşturmak. Gençlerimize bisiklet sporu için gerekli olanakları sunmak" dedi.

Manisa Bisiklet Spor Derneğinin binası düzenlenen bir törenle açıldı. Dernek Başkanı Yüksel Gemici evsahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Tuncay Özer, Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürü Orhan Haşim Elmalı, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yeşilay Derneği Başkanı Salih Fulcun, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği'nin üyeleri, Manisa AKUT üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, dernek olarak Manisa'ya sosyal ve sportif faaliyetlerde daha aktif olarak kendilerine duyulan güvene layık olmaya çalışacaklarını belirtti. Gemici, "5 yıldır sosyal medya üzerinden haberleşerek faaliyetlerini sürdüren derneğimiz bugün yapacağımız açılış ile artık kendi binasında daha ulaşılır olacaktır. Tesadüftür ki bugün aynı zamanda derneğimizin kuruluşunun da 5. yıldönümü. 5 yıl önce kurucu üyelerimizle bir araya gelerek kurduğumuz Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Manisalı bisikletliler için bir merkez olmayı, bisiklet kullanıcılarının sorunlarına ses olmayı, şehrimizde bisiklet kullanımın ve sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi için faaliyetlerde bulunmayı kendisine amaç edinmişti. Derneğimiz bu amaçları doğrultusunda cesur kararlar almaktan çekinmedi." dedi.

Manisa'da çok geniş katılımlı bisiklet turları düzenlediklerini ve genç yaşlı çoluk çocuk hep birlikte bisiklet kullandıklarını kaydeden Gemici, "İnsanlarımız için kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan açtık. Evlerinden çıkıp yeni insanlarla tanışmalarına vesile olduk, bisikletleriyle hem gezip spor yaparken hem de eğlenmelerini sağladık. İnternet bağımlılığının esir aldığı çocuklarımıza bir çıkış kapısı araladık. Halk sağlığı müdürlüğümüzle, Yeşilay derneğimizle bağımlılığa dikkat çekmek için bisiklet turlarını birlikte düzenledik. Otizmli çocuklarımız ve aileleriyle tanıştık. Onlarla yaptığımız etkinliklerde aslında nelerin farkında olmadığımızı anladık. Düzenlediğimiz seminerlerle insanlarımızın daha güvenli bisiklet kullanmalarını sağlamayı amaçladık. Şehrimizi bisiklet festivalleri ile tanıştırarak ülkemizin her yerinden bisikletlilerin Manisa'nın doğal ve kültürel güzellikleri içinde bisiklet kullanmasını sağlayarak Manisa nın tanıtımına katkıda bulunduk. Bunları yalnız başımıza yapmadık. Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerimiz, İl sağlık ve Spor İl Müdürlüğümüz bizlerin yanında oldu. Bu arada Trafik ve Jandarma teşkilatımız ihtiyaç duyduğumuz her zaman yanımızda oldu. Şehrimizde ilk defa bir dağ bisikleti maraton yarışını Yunusemre belediyemiz ile birlikte organize ettik." şeklinde konuştu.

"Bu zenginliği heba etmeyelim"

Genç arkadaşlarımızın performans sporu olarak bisiklete ilgilerine duyarsız kalmayarak faaliyetlerini hızlandırma kararı aldıklarının altını çizen Gemici, "2018 yılı içinde yarışmacı arkadaşlarımızın şehir dışında 5 yarışmaya katılmalarını sağladık. 2019 yılı sportif faaliyetlerimizi çok daha disiplin içinde yaparak daha çok yarışa katılmayı ve artık bu yarışlarda dereceler elde ederek şehrimizin bisiklet sporu denince ilk akla gelen illerden biri olması için çalışacağız. Bunu başarabilecek genç arkadaşlarımız ve onları doğru yönlendirmeye çalışan antrenör kadromuz ve yöneticilerimiz var. Sportif faaliyetlerimizde yanımızda sadece Yunusemre belediyemizi gördük. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü fedakarlığı yapacak yönetim kadromuz ve destek verildiğinde bunun hakkını verecek genç arkadaşlarımız var. Ama ne yazıktır ki yeterli destek olduğunu söyleyemeyeceğim. Belediyelerimiz ve diğer kamu kurumlarımızı Manisa Bisiklet Spor Kulübüne destek olmaya çağırıyorum. Derneğimizin varlığı hem sosyal hem sportif açıdan kentimiz için bir zenginliktir. Bunun farkında olalım. Bu zenginliği heba etmeyelim." dedi.

Kamu kurumları ve belediyelere seslendi

Açtıkları dernek binasının sportif başarıları da hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu için çok basit ve ilkel olduğunu kaydeden Gemici şunları söyledi: "Tadilat aşamasında Şehzadeler belediyemizin destekleri olmasaydı bunu da yapamayacaktık. Belki bir kulüp binası olarak amaçlara hizmet edecek gibi görünmeyebilir. Ama her şeyi çok zor elde ediyoruz ve kulüp yöneticilerimizin inanılmaz fedakarlıklarıyla bunları başarıyoruz. Verilen her desteği sonuna kadar olumlu değerlendiren üyelere sahibiz. Kamu kurumlarına sesleniyorum; belediyelerimize sesleniyorum. Manisa Bisiklet Spor Kulübünü Derneğinin farkına varın. Diğer spor dallarına yaptığınız yardımın yüzde birini bisiklete yapsanız bunu çok iyi değerlendirecek genç arkadaşlara sahibiz. Amacımız şehrimizde bisiklet sporunun alt yapısını oluşturmak. Gençlerimize bisiklet sporu için gerekli olanakları sunmak. Her şeye rağmen kendi olanaklarımızla bunu yapmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizi ve diğer kurumlarımızı da bu çabamızda yanımızda olmaya davet ediyoruz."

Gemici'nin ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yeşilay Derneği Başkanı Salih Fulcun da bir konuşma yaparak bisiklet sporunu desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

