Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

Kadına şiddet durmak bilmiyor. İstanbul Avcılar görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Avcılar'da bir gözü dönmüş bir cani, eski karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Dehşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

DEFALARCA TETİĞE BASTI

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’nde güpegündüz yaşanan olay, çevredeki insanları da ölümle burun buruna getirdi. Kader K. isimli zanlı, eski eşi Gönül Ayvacıoğlu’nu takip etmeye başladı. Her şeyden habersiz yürüyen iki kadın dakikalar sonra saldırganın hedefi oldu. Kadınlara arkadan yavaşça yaklaşan saldırgan eski koca silahına sarılarak, defalarca tetiğe bastı.

Yaralanan talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapılan kadın, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"BAŞKALARI DA ÖLEBİLİRDİ"

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayı gören bir vatandaş dehşet anlarını " Adam direkt silahına sarıldı. Başkaları da ölebilirdi" sözleriyle ifade etti.