Beydağ isminin anlamı nedir, Beydağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ecebey isminin anlamı nedir, Ecebey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çakmak isminin anlamı nedir, Çakmak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adlen isminin anlamı nedir, Adlen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kabile isminin anlamı nedir, Kabile ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Uçur isminin anlamı nedir, Uçur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fakih isminin anlamı nedir, Fakih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Özer isminin anlamı nedir, Özer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Özil isminin anlamı nedir, Özil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doya Doya Moda All Star 21 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da yaşanan dehşet veren olayda gözü dönen acımasız adam, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın şans eseri yaralı kurtulurken, silahlı saldırgan yakalandı.

Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

Kadına şiddet durmak bilmiyor. İstanbul Avcılar görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Avcılar'da bir gözü dönmüş bir cani, eski karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Dehşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

DEFALARCA TETİĞE BASTI

Avcılar  Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’nde güpegündüz yaşanan olay, çevredeki insanları da ölümle burun buruna getirdi.  Kader K. isimli zanlı,  eski eşi Gönül Ayvacıoğlu’nu takip etmeye başladı. Her şeyden habersiz yürüyen iki kadın dakikalar sonra saldırganın hedefi oldu. Kadınlara arkadan yavaşça yaklaşan saldırgan eski koca silahına sarılarak, defalarca tetiğe bastı. 

Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

Yaralanan talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapılan kadın, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

"BAŞKALARI DA ÖLEBİLİRDİ"

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayı gören bir vatandaş dehşet anlarını " Adam direkt silahına sarıldı. Başkaları da ölebilirdi" sözleriyle ifade etti.

Artık yeter! Eli silahlı bir adam ve karşısında savunmasız bir kadın! Eski eşine kurşun yağdırdı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT