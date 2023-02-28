Artiom Puntus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Puntus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artiom Puntus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artiom Puntus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artiom Puntus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Puntus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artiom Puntus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Puntus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artiom Puntus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artiom Puntus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artiom Puntus 31 Mayıs 1995 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artiom Puntus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artiom Puntus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artiom Puntus'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artiom Puntus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/puntusartem/

Artiom Puntus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artiom Puntus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Artiom Puntus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artiom Puntus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2015 yılında FC Tiraspol

30 Haziran 2015 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2015 yılında FC Saxan

1 Ocak 2016 yılında FC Sheriff

31 Ağustos 2016 yılında FC Saxan

31 Aralık 2016 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

15 Haziran 2018 yılında Sfintul Gheor.

15 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

12 Ağustos 2020 yılında Milsami

5 Eylül 2021 yılında FK Kukësi

6 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Milsami

Artiom Puntus kimdir

Artiom Puntus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artiom Puntus şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artiom Puntus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artiom Puntus nereli

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