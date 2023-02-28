Artiom Rozgoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Rozgoniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artiom Rozgoniuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artiom Rozgoniuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artiom Rozgoniuc 1 Ekim 1995 tarihinde Rîbnița şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artiom Rozgoniuc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triumph Arena yapmaktadır. Artiom Rozgoniuc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artiom Rozgoniuc'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artiom Rozgoniuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rozgonyuk95/

Haberin Devamı

Artiom Rozgoniuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artiom Rozgoniuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Artiom Rozgoniuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artiom Rozgoniuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

23 Temmuz 2016 yılında CSF Speranta

31 Aralık 2016 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

15 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2018 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2018 yılında FC Sheriff

14 Nisan 2019 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2019 yılında FC Sheriff

12 Mart 2020 yılında FC Petrocub

1 Şubat 2022 yılında Maktaaral

2 Şubat 2023 yılında Petrocub

Artiom Rozgoniuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artiom Rozgoniuc şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artiom Rozgoniuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol (-2014)

Moldova takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.