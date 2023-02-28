Artiom Rozgoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Rozgoniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artiom Rozgoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artiom Rozgoniuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artiom Rozgoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Rozgoniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artiom Rozgoniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artiom Rozgoniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artiom Rozgoniuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artiom Rozgoniuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artiom Rozgoniuc 1 Ekim 1995 tarihinde Rîbnița şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artiom Rozgoniuc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triumph Arena yapmaktadır. Artiom Rozgoniuc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artiom Rozgoniuc'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artiom Rozgoniuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rozgonyuk95/

Artiom Rozgoniuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artiom Rozgoniuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Artiom Rozgoniuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artiom Rozgoniuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

23 Temmuz 2016 yılında CSF Speranta

31 Aralık 2016 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

15 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2018 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2018 yılında FC Sheriff

14 Nisan 2019 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2019 yılında FC Sheriff

12 Mart 2020 yılında FC Petrocub

1 Şubat 2022 yılında Maktaaral

2 Şubat 2023 yılında Petrocub

Artiom Rozgoniuc kimdir

Artiom Rozgoniuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artiom Rozgoniuc şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sheriff Tiraspol (-2014)

Artiom Rozgoniuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artiom Rozgoniuc nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Gustavo Marecos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Marecos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Marecos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Marecos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corneliu Cotogoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corneliu Cotogoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corneliu Cotogoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corneliu Cotogoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Platica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Platica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Platica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Platica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi