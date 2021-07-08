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Artırılmış Gerçeklik nedir? Artırılmış Gerçeklik Uygulaması hakkında bilgiler

Artırılmış Gerçeklik nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencilerce, ücretsiz olarak kullanılması hedeflenen MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasını tanıttı. Uygulama telafi eğitim ve etkinlikleri süresince kullanılabilecek mobil bir uygulama olarak geliştirildi. İşte Artırılmış Gerçeklik Uygulaması hakkında detaylar.

Artırılmış Gerçeklik nedir? Artırılmış Gerçeklik Uygulaması hakkında bilgiler

MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tamamen öğretmenler tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük ve ilk kurumsal artırılmış gerçeklik platformu ve uygulaması olma özelliğini taşımaktadır. Uygulamayı tanıtan Bakan Ziya Selçuk, ''MEBAR'da farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içerikler var. Çocuklarımıza artırılmış gerçeklik alanında bir farkındalık kazandıracak, yaşamının her alanında verimliliği artıracak bir uygulama bu" dedi. İşte Artırılmış Gerçeklik nedir?

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması "Telafide Ben De Varım" kampanyasını desteklemek üzere hazırlandı.

Artırılmış gerçeklik uygulamasının kutu içerikleri, telefonlar aracılığı ile de kullanılmaya uygun şekilde geliştirildiğini söyleyen Selçuk,  "Bence dünyaya da bir örnek vaka olarak sunulabilir. Çünkü bu tür işler genelde çok büyük şirketler tarafından çok uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yapılıyor. Ama her zaman söylüyoruz biz arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize güveniyoruz, onların yeniliklere açık duruşları gelecek için de umut veriyor." diye konuştu. 

Artırılmış Gerçeklik nedir? Artırılmış Gerçeklik Uygulaması hakkında bilgiler

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER

MEBAR artırılmış gerçeklik uygulamasının içinde kimya küpleri, güneş sistemi, anatomi, araçlar, harfler ve yaşamın her alanında kullanılabilecek daha nice eğitici ve öğretici içerikler yer alıyor.  Kutu içeriklerine, "istanbulakademi.meb.gov.tr/mebar" adresinden ulaşılabilirsiniz. 

Artırılmış Gerçeklik nedir? Artırılmış Gerçeklik Uygulaması hakkında bilgiler

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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