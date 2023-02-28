Artjom Dmitrijev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Dmitrijev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artjom Dmitrijev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artjom Dmitrijev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artjom Dmitrijev 14 Kasım 1988 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artjom Dmitrijev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Artjom Dmitrijev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artjom Dmitrijev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artjom Dmitrijev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artjom Dmitrijev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artjom Dmitrijev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artjom Dmitrijev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında TVMK U19

1 Ocak 2006 yılında TVMK Tallinn II

1 Ocak 2008 yılında TVMK Tallinn

1 Ocak 2009 yılında Vetra

1 Temmuz 2009 yılında JK Trans Narva

1 Ocak 2010 yılında Levadia

1 Ocak 2011 yılında Kruoja

1 Temmuz 2011 yılında Sillamäe Kalev

1 Ocak 2012 yılında Royal Antwerp

9 Ağustos 2012 yılında KV Turnhout

30 Haziran 2013 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2013 yılında KV Turnhout

1 Ağustos 2014 yılında FC Infonet

22 Ocak 2015 yılında JK Nomme Kalju

19 Şubat 2018 yılında FC Lahti

22 Ocak 2019 yılında Okzhetpes

8 Mart 2021 yılında Zhetysu

25 Şubat 2022 yılında Qizilqum

Artjom Dmitrijev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artjom Dmitrijev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artjom Dmitrijev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levadia Tallinn (-2002), TVMK (2002-2005)

Estonya takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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