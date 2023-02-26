Artjom Jermatsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Jermatsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artjom Jermatsenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artjom Jermatsenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artjom Jermatsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Jermatsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artjom Jermatsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Jermatsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artjom Jermatsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artjom Jermatsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artjom Jermatsenko 14 Kasım 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Artjom Jermatšenko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artjom Jermatsenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artjom Jermatsenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artjom Jermatsenko'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artjom Jermatsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artjom Jermatsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Artjom Jermatsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artjom Jermatsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2021 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2022 yılında Kuressaare

Artjom Jermatsenko kimdir

Artjom Jermatsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artjom Jermatsenko şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Flora (-2017)

Artjom Jermatsenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Artjom Jermatsenko nereli

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