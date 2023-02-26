Artjom Skinjov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjom Skinjov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artjom Skinjov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artjom Skinjov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artjom Skinjov 30 Ocak 1996 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Artjom Škinjov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artjom Skinjov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artjom Skinjov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Artjom Skinjov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artjom Skinjov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artjom Skinjov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artjom Skinjov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artjom Skinjov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında JK Trans Narva

Artjom Skinjov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artjom Skinjov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artjom Skinjov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva (-2012)

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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