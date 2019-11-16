Arto: "Çağla önce televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin!"

Geçen yıllarda verdiği frikik göürntüleriyle gündem olan Çağla Şıkel için şarkıcı Arto, çok sert konuştu.

Manken ve oyuncu Çağla Şıkel, önceki gün YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi verdi. Şıkel’in bu videosunu gören Arto’dan jet hızında bir cevap geldi.

“İNSAN ADAPLI OLUR”

Arto, Çağla Şıkel için ”İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

NE OLMUŞTU?

Çağla ŞIkel'in seneler önce “Her Şey Dahil” programında dans ederken göğsü açılmıştı. Çok konuşulan bu canlı yayın kazası, YouTube’da ‘En Popüler Video' kategorisinde yer aldı ve 1 milyon kez izlendi.

DEFİLEDE DE FRİKİK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde podyuma çıkan manken Çağla Şıkel, kıyafetinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir frikik vermişti.