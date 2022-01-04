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  3. Arto canlı yayında Bircan Bali'yi patlattı! Ne diyeceğini bilemedi! "Eski kocanla ormanlara gidiyorsun"

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi patlattı! Ne diyeceğini bilemedi! "Eski kocanla ormanlara gidiyorsun"

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumcu Arto, sunucu Bircan Bali'nin eski eşiyle barıştığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda Avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştiren Bircan Bali, 2021 de boşanmıştı. Bircan Bali konuyla ilgili "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmış olsalar da arada çocuk olduğundan dolayı sık sık buluşan çifti programdaki yorumcu arkadaşı canlı yayında ifşa etti. 

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi patlattı! Ne diyeceğini bilemedi! Eski kocanla ormanlara gidiyorsun

"ESKİ KOCANLA FLÖRT EDİYORSUN"

Arto açıklamasında "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi.

Arto canlı yayında Bircan Bali'yi patlattı! Ne diyeceğini bilemedi! Eski kocanla ormanlara gidiyorsun

Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim ben. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" diyerek yanıt verdi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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