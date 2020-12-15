Arto ve Nihal Candan canlı yayında birbirine girdi!

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Arto programına konuk olan Nihal Candan ile tartışma yaşadı.

Arto'nun 'Korona partileri siz mi yapıyorsunuz?' sorusunun üzerine Nihal Candan sert bir dille Arto'yu yalanladı ve: "Yansıtıldığımız aksine duyarlı kızlarız, orda bizim günahımızı aldınız" diyerek kendini savundu.

Arto "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadı ve "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi.

"SİZİ GELİŞTİREMEMİŞ"

Nihal Candan ise bu yoruma kızdı. Nihal Candan "Anneannem çocuk gelişimcidir" deyince Arto "Sizi geliştirememiş" yanıtıyla şoke etti. Candan Arto'ya "Geliştirememiş derken benimle kaç kere kahve içtin" dedi.

Arto'nun yanıtı ise herkesi şoke etti. Arto Nihal Candan'a "Senle kahve içmek için zengin olmak lazım" dedi.