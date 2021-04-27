Arto ve Seren Serengil'den Aygün Aydın'a olay sözler!

Bu Tarz Benim moda yarışması ile adını duyuran daha sonra da birkaç dizi projesinde görüntülenen Aygün Aydın en son Hakan Sabancı ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Söylemezem Olmaz magazin programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto bu olayın üstüne programda yorum yapınca Aydın'ın tepkisi sert olmuştu.

"TEYZEM NİNEM YAŞINDA DEMEM"

Söylenenlere sinirlenen Aygün Aydın konuşmasında, "İki tane kakalak bir tane ne idüğü belirsiz hakkımda konuşuyormuş. G*tünden element uydura uydura bir hal oldunuz. "Hakan çıplak fotoğraflarını elaleme atıyormuş" lafı ağzımdan çıkmadı. Siz işsiz misiniz? O televizyon başına sizi kim koydu. Sen git (Seren Serengil) o yüzündeki botoksları düzelt. Uzaylı gibi bakıyorsun. Hakkımda ileri geri konuşuyorsun. Canımı sıkmayın hepinizle uğraşırım. Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim" ifadelerine yer verdi.

ARTO: SENİN NE OLDUĞUN BELLİ

Söylemesem Olmaz sunucusu Arto ise Instagram'da motor ve kaşar emojisi koyarak, "Senin ne olduğun ama gayet belli" dedi.

SERENGİL: PARAYI ÇATIR ÇATIR YEMEK İSTİYORUM

Seren Serengil ise Aydın'ın ifadelerine, "Kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım çatır çatır yemek istiyorum" yanıtını verdi.

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