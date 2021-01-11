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  3. Arto'dan gelen o soru Özdemir Erdoğan'ı çığırından çıkardı!

Arto'dan gelen o soru Özdemir Erdoğan'ı çığırından çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj Zeki Müren yorumu ile sanat camiasını karıştıran Özdemir Erdoğan, Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlandı. Programda Müren'i eleştirmeye devam edince sunucu Arto'dan gelen o soru nabızları yükseltti.

Arto'dan gelen o soru Özdemir Erdoğan'ı çığırından çıkardı!

Sanat Güneşi Zeki Müren'i sert sözlerle eleştiren Özdemir Erdoğan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Sözlerinin arkasında durup geri atmayan Erdoğan, Arto'nun "Geçimsiz bir adam olduğunuz için mi eşiniz ve oğlunuz Amerika'ya kaçtı" sorusunu duyunca ortamda meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Posta'ya konuşan besteci Özdemir Erdoğan, 24 yıl önce aramızdan ayrılan Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalarından dolayı tepkilerin odağı olan Erdoğan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.

Arto'dan gelen o soru Özdemir Erdoğan'ı çığırından çıkardı!

O SORU ÖZDEMİR ERDOĞANI ÇIĞIRINDAN ÇIKARDI

Zeki Müren'e ilişkin yaptığı yorumlardan bir pişmanlık yaşamayan Özdemir Erdoğan "Benim bir yerlere gelmemde Zeki Müren'in payı vardır ancak herkes geçmişte yaşananları bilmeli" sözlerini dile getirdi.  

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki sözleri tepki çekti!Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki sözleri tepki çekti!

Bunun üzerine söz hakkı alan sivri dilli sunucu Arto'dan "Sizin geçimsiz ve zor bir adam oluşunuz, eşinizin sizi bırakıp Amerika'ya kaçmasına sebep olmuş olabilir mi?" sorusu geldi.

Soruya karşı öfkelenen Erdoğan ise "Bu çok nezaketsiz bir soru. Benim dediklerimi ya anlamıyorsunuz ya da anlamamazlıktan geliyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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