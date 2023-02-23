Arttu Heinonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Heinonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arttu Heinonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arttu Heinonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arttu Heinonen 22 Nisan 1999 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arttu Heinonen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arttu Heinonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arttu Heinonen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arttu Heinonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arttu Heinonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arttu Heinonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arttu Heinonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pallo-Kerho 37

1 Ocak 2018 yılında KuFu-98

1 Ocak 2019 yılında KuPS

1 Ocak 2022 yılında FC Lahti

1 Ocak 2023 yılında KuPS

Arttu Heinonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arttu Heinonen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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