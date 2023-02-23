Arttu Hoskonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Hoskonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arttu Hoskonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arttu Hoskonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arttu Hoskonen 16 Nisan 1997 tarihinde Kaarina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arttu Hoskonen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ark Ratkaisut yapmaktadır. Arttu Hoskonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arttu Hoskonen'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arttu Hoskonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arttu Hoskonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arttu Hoskonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arttu Hoskonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Inter

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

23 Ocak 2023 yılında Cracovia

Arttu Hoskonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arttu Hoskonen şuan Cracovia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Arttu Hoskonen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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