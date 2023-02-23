Arttu Nuutinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Nuutinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arttu Nuutinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arttu Nuutinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arttu Nuutinen 29 Temmuz 1996 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arttu Nuutinen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arttu Nuutinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Arttu Nuutinen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arttu Nuutinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arttu Nuutinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arttu Nuutinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arttu Nuutinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında VPS

1 Ağustos 2015 yılında FC Kiisto

31 Aralık 2015 yılında VPS

6 Ağustos 2016 yılında FC YPA

31 Aralık 2016 yılında VPS

1 Ocak 2017 yılında AC Kajaani

1 Ocak 2019 yılında Vaasa IFK

22 Ocak 2020 yılında VPS

Arttu Nuutinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arttu Nuutinen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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