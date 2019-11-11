Artuklu Üniversitesi “Geleceğe Nefes” oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği "Geleceğe Nefes" fidan dikim etkinliği kapsamında

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci yurdu yanındaki alana 2 bin 500 fidan dikildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu yanında bulunan ormanlık arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Mardin Valisi Mustafa Yaman, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve MAÜ Genel Sekreteri Mustafa Öztürk de katıldı. Üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği "Geleceğe Nefes" fidan dilim etkinliği kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes" bağış kampanyası kapsamında 81 ilde 2023 noktada dikimi gerçekleştirilen 11 milyon fidanın 243 bin adedinin Mardin halkı tarafından bağış yapıldığı bilgisini veren Rektör Özcoşar, fidan bağışına destek veren tüm doğaseverlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA