Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığı için, kentteki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığı için, kentteki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki okullarda denetim uygulamasını başlattı. Zabıta ekipleri, gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi. Kurallara uymadığı tespit edilen kantinler hakkında yasal işlem yapıldı. Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, çocukların sağlığı için eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerin sürdürüleceğini söyledi. Tatlıdede, "Minik yavrularımız ile aileleri ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Onların sağlığı bizim şuanda öncelikli çalışmalarımızdan biri. Zabıta ekiplerimizin denetleme çalışmaları, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Ekiplerimizin çat kapı kantin denetimleri sürüyor. Tavrımız net. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri için ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Velilerimizin endişesi olmasın, bizler onlar için çalışıyoruz" dedi.

Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Artuklu zabıta ekipleri kantin denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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