Artuklu’da pazar yerleri denetlendi

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bir taraftan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da ilçedeki pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede her türlü tedbirlerin alındığını söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından oluşturduğumuz ekiplerimiz pazar yerlerinde tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske eldiven kullanımı ve satış denetimlerini yaparak kurallara uymayan pazarcılarımıza da uyarılarda bulunmuştur. Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubumuz ayrıca 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara gerekli yardımların ulaştırılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA