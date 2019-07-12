Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 31 kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mardin merkez Artuklu ilçesindeki Mardin-1 trafo merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle pazar günü saat 08.00-16.00 arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mardin İşletme ve Bakım Gurubu başmühendisliği sorumluluk alanında bulunan Artuklu ilçesinde konuşlu Mardin-1 trafo merkezindeki trafoda yürütülecek bakım ve periyodik test çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı kaydedildi. Yapılacak çalışmalar nedeniyle uygulanacak elektrik kesintisinden, Artuklu ilçesine bağlı Ahmetli, Akıncı, Alakuş, Ambar, Arpatepe, Aytepe, Boztepe, Buğday, Dara Düzlük, Esentepe, Hatunlu, Konaklı Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Ortaköy, Sakalar, Sulak, Tilkitepe, Yardere, Yaylı, Yenice, Yeniköy, Yukarıaydınlı, Yukarıhatunlu, Yukarıyeniköy, Çalışlı, Çatak, Çayırpınar, Çıplaktepe, Çukuryurt ve Çiftliköy mahallelerinin etkileneceği ifade edildi.

Kaynak: İHA