Artur Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Abreu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Abreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Abreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Abreu 11 Ağustos 1994 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Artur Abreu Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Abreu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Artur Abreu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Artur Abreu'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Artur Abreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Abreu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Abreu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Abreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Differdange 03

20 Ocak 2014 yılında Luna Oberkorn

30 Haziran 2014 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2015 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2017 yılında Guimarães B

30 Haziran 2018 yılında Titus Petange

Artur Abreu kimdir

Artur Abreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Abreu şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Differdingen 03

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Artur Abreu nereli

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