Artur Arustamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Arustamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Arustamyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Arustamyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Arustamyan 28 Mayıs 1997 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Арустамян Артур Гарикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Arustamyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Artur Arustamyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Arustamyan'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Arustamyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Arustamyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Arustamyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Arustamyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Fakel-M

1 Ocak 2017 yılında Fakel Voronezh

24 Temmuz 2019 yılında M. Lipetsk

19 Temmuz 2022 yılında Enisey

Artur Arustamyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Arustamyan şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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