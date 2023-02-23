Artur Bogusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Bogusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Bogusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Bogusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Bogusz 18 Nisan 1993 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Bogusz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Bogusz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Artur Bogusz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Bogusz'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Bogusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Bogusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Bogusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Bogusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SMS Lodz

4 Ağustos 2012 yılında Tur Turek

25 Şubat 2013 yılında LKS Lodz

18 Nisan 2013 yılında Tur Turek

16 Temmuz 2013 yılında Wigry Suwalki

19 Ağustos 2016 yılında O. Zambrow

2 Şubat 2017 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2018 yılında LKS Lodz

17 Ağustos 2020 yılında Radomiak

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Artur Bogusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Bogusz şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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