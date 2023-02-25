Artur Chuduk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Chuduk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Chuduk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Chuduk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Chuduk 10 Mayıs 1996 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чудук Артур Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Chuduk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Chuduk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Chuduk'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Chuduk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chudo100

Artur Chuduk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Chuduk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Chuduk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Chuduk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Slonim

11 Mart 2021 yılında FK Baranovichi

14 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Artur Chuduk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Chuduk şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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