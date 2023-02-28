Artur Danielyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Danielyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Danielyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Danielyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Danielyan 9 Şubat 1998 tarihinde Taverivka, Poltava Region şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Danielyan Artur Gegamovych şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Danielyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Artur Danielyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Danielyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Danielyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Danielyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Danielyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Danielyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PFK Stal II

1 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

19 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

7 Ocak 2021 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

7 Şubat 2022 yılında Panserraikos

19 Temmuz 2022 yılında FC Noah

Artur Danielyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Danielyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Artur Danielyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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