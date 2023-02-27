Artur Dolznikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Dolznikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Dolznikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Dolznikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Dolznikov 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Artūr Dolžnikov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Dolznikov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Artur Dolznikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Dolznikov'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Dolznikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7arta7/

Artur Dolznikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Dolznikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Dolznikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Dolznikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zalgiris B

1 Ocak 2018 yılında LFF Akademija

1 Temmuz 2018 yılında Riteriai B

1 Ocak 2019 yılında Riteriai

1 Temmuz 2019 yılında Baltijos FA

1 Haziran 2020 yılında Vytis Vilnius

6 Şubat 2021 yılında Riteriai

7 Ocak 2023 yılında Kauno Zalgiris

Artur Dolznikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Dolznikov şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Dolznikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vilniaus FM, Zalgiris

Litvanya takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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