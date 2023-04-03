Artur Fedor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Fedor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Fedor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artur Fedor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artur Fedor 19 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Федор Артур Володимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artur Fedor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Artur Fedor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Artur Fedor'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artur Fedor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artur Fedor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artur Fedor şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.
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