Artur Gajdos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Gajdos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Gajdos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Gajdos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Gajdos 20 Ocak 2004 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Gajdoš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Gajdos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Sports yapmaktadır. Artur Gajdos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Gajdos'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artur Gajdos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Gajdos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Gajdos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Gajdos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2021 yılında AS Trencin

Artur Gajdos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Gajdos şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Artur Gajdos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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