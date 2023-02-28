Artur Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Grigoryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Grigoryan 10 Temmuz 1993 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Գրիգորյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Grigoryan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Grigoryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Grigoryan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Pyunik Erivan

26 Şubat 2014 yılında Ulisses

30 Temmuz 2014 yılında MIKA Aschtarak

1 Şubat 2016 yılında Alashkert II

1 Temmuz 2017 yılında Artsakh Erewan

1 Temmuz 2019 yılında Gandzasar

22 Temmuz 2020 yılında Pyunik Erivan

19 Ağustos 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında Pyunik Erivan

Artur Grigoryan kimdir

Artur Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Grigoryan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Artur Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Grigoryan nereli

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