Artur Haluch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Haluch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Haluch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Haluch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Haluch 23 Temmuz 1995 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Haluch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Haluch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Haluch'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Haluch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Haluch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Haluch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Haluch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Legia U19

1 Şubat 2013 yılında Legia II

16 Temmuz 2015 yılında Legia Varşova

5 Şubat 2016 yılında Chojniczanka

5 Ağustos 2016 yılında Ursus Warszawa

9 Ocak 2018 yılında Radomiak

10 Ağustos 2020 yılında Elana Torun

13 Temmuz 2021 yılında Pogon Grodzisk

1 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

Artur Haluch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Haluch şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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