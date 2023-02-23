Artur Jedrzejczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Jedrzejczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Jedrzejczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Jedrzejczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Jedrzejczyk 4 Kasım 1987 tarihinde Dębica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Jędrzejczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Jedrzejczyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Artur Jedrzejczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 4 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Artur Jedrzejczyk'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Jedrzejczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Jedrzejczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artur Jedrzejczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Jedrzejczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Legia Varşova

14 Temmuz 2007 yılında GKS Jastrzebie

30 Haziran 2008 yılında Legia Varşova

23 Temmuz 2008 yılında Dolcan Zabki

30 Haziran 2009 yılında Legia Varşova

7 Ocak 2010 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2010 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar

1 Ocak 2016 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2016 yılında Krasnodar

4 Ocak 2017 yılında Legia Varşova

Artur Jedrzejczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Jedrzejczyk şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Jedrzejczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Igloopol Debica

Polonya takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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