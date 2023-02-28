Artur Kartashyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Kartashyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Kartashyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Kartashyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Kartashyan 8 Ocak 1997 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Քարտաշյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Kartashyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Artur Kartashyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Kartashyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Kartashyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Kartashyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Kartashyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Kartashyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik II

1 Eylül 2015 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

1 Ocak 2022 yılında FC Noah

1 Temmuz 2022 yılında Olympiakos N.

26 Ocak 2023 yılında FC Van

Artur Kartashyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Kartashyan şuan FC Van takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Kartashyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Pyunik

Ermenistan takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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