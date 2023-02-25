Artur Kats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Kats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Kats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Kats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Kats 26 Aralık 1994 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кац Артур Юрьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Kats Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballBiz yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Kats'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Kats Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/katsman_17/

Artur Kats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Kats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artur Kats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Kats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gorodeya

31 Aralık 2015 yılında BATE II

1 Ocak 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında BATE II

1 Ocak 2017 yılında Gorodeya

8 Mart 2017 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

9 Şubat 2020 yılında Vitebsk

1 Mart 2021 yılında Belshina

25 Şubat 2022 yılında Naftan

Artur Kats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Kats şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.