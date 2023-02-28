Artur Khachatryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Khachatryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Khachatryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Khachatryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Khachatryan 9 Nisan 1999 tarihinde Aparan şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Խաչատրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Khachatryan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Khachatryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Khachatryan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Khachatryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Khachatryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Khachatryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Khachatryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Banants II

15 Ocak 2021 yılında West Armenia

1 Ağustos 2021 yılında L. Artsakh

Artur Khachatryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Khachatryan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Artur Khachatryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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