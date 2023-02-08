Artur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur 5 Ağu 1994 tarihinde Rondon do Pará şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Artur Sérgio Batista de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The 11 yapmaktadır. Artur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Artur'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Artur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Inter U20

1 Ocak 2014 yılında Pelotas-RS

1 Haziran 2014 yılında Inter U20

27 Ocak 2017 yılında Ponte Preta

5 Aralık 2017 yılında Inter B

1 Ocak 2018 yılında Brasil-RS

30 Mayıs 2018 yılında Inter B

31 Mayıs 2018 yılında Criciúma EC

31 Temmuz 2018 yılında Inter B

1 Ağu 2018 yılında Vorskla Poltava

16 Ağu 2020 yılında Keshla

9 Mart 2021 yılında Brasil-RS

7 Temmuz 2021 yılında Goiás EC

7 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

Artur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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