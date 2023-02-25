Artur Malievskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Malievskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Malievskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Malievskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Malievskiy 21 Ağustos 2001 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малиевский Артур Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Malievskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Malievskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Artur Malievskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Malievskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malievskiy_01

Artur Malievskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Malievskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Malievskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Malievskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Neman II

1 Ocak 2020 yılında Neman Grodno

Artur Malievskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Malievskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Artur Malievskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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