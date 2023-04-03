Artur Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Artur Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Manukyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.