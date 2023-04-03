Artur Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Manukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artur Manukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artur Manukyan 7 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Մանուկյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artur Manukyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Manukyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artur Manukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artur Manukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Artur Manukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artur Manukyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.
Artur Manukyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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