Artur Melikyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Melikyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Melikyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Melikyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Melikyan 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Եղիշեի Մելիքյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Melikyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Artur Melikyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Melikyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Melikyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Melikyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Melikyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Urartu II

Artur Melikyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Melikyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Artur Melikyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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