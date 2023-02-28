Artur Melkonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Melkonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Melkonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Melkonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Melkonyan 13 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Melkonyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Melkonyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Melkonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Melkonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Melkonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Melkonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Van

Artur Melkonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Melkonyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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