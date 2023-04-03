Artur Mikhaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Mikhaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Artur Mikhaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Mikhaelyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.