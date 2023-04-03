Artur Mikhaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Mikhaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Mikhaelyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artur Mikhaelyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artur Mikhaelyan 3 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Միխայելյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artur Mikhaelyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Artur Mikhaelyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Artur Mikhaelyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artur Mikhaelyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artur Mikhaelyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Artur Mikhaelyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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