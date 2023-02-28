Artur Miranyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Miranyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Miranyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Miranyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Miranyan 27 Aralık 1995 tarihinde Verin Getashen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ermenistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Աշոտի Միրանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Miranyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Artur Miranyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Miranyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Miranyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Miranyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Miranyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Miranyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar U19

21 Ağustos 2014 yılında Vardar

16 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2017 yılında Pyunik Erivan

28 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Pyunik Erivan

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2021 yılında FC Urartu

6 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında Alashkert

Artur Miranyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Miranyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artur Miranyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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