Artur Nazarciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Nazarciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Nazarciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Nazarciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Nazarciuc 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Nazarciuc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Nazarciuc'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Nazarciuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artur_nazarchuk/

Artur Nazarciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Nazarciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Nazarciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Nazarciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Bălți

Artur Nazarciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Nazarciuc şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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