Artur Pikk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Pikk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Pikk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Pikk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Pikk 5 Mart 1993 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Pikk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Artur Pikk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Pikk'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Pikk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Pikk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Pikk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Pikk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC HaServ

1 Mart 2011 yılında Tammeka Tartu

1 Temmuz 2012 yılında Levadia

1 Ocak 2016 yılında BATE Borisov

30 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2017 yılında Ruzomberok

11 Temmuz 2018 yılında Miedz Legnica

27 Ağustos 2020 yılında KuPS

15 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

22 Temmuz 2021 yılında RFS

3 Ocak 2022 yılında FCI Levadia

4 Ocak 2023 yılında Odra Opole

Artur Pikk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Pikk şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Pikk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Velldoris (-2008), FC Warrior Valga (2008), Rakvere FC Flora (2009), Levadia Tallinn (2009-2010)

Estonya takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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