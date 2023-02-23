Artur Pikk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Pikk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Pikk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Pikk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artur Pikk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Pikk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Pikk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Pikk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Pikk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Pikk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Pikk 5 Mart 1993 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Pikk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Artur Pikk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Pikk'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Pikk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Pikk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Pikk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Pikk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC HaServ

1 Mart 2011 yılında Tammeka Tartu

1 Temmuz 2012 yılında Levadia

1 Ocak 2016 yılında BATE Borisov

30 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2017 yılında Ruzomberok

11 Temmuz 2018 yılında Miedz Legnica

27 Ağustos 2020 yılında KuPS

15 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

22 Temmuz 2021 yılında RFS

3 Ocak 2022 yılında FCI Levadia

4 Ocak 2023 yılında Odra Opole

Artur Pikk kimdir

Artur Pikk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Pikk şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Velldoris (-2008), FC Warrior Valga (2008), Rakvere FC Flora (2009), Levadia Tallinn (2009-2010)

Artur Pikk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Pikk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
İvaylo Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvaylo Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Krzyzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Krzyzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Krzyzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Krzyzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Maruzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Maruzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Maruzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Maruzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szymon Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szymon Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi