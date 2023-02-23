Artur Plaskowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Plaskowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Plaskowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Plaskowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Plaskowski 14 Aralık 1993 tarihinde Krzepice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Pląskowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Plaskowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Artur Plaskowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Plaskowski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Plaskowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Plaskowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Plaskowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Plaskowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Victoria Czestochowa

1 Eylül 2011 yılında Rakow

22 Temmuz 2013 yılında Chojniczanka

14 Şubat 2014 yılında Rakow

10 Temmuz 2015 yılında Nadwislan Gora

10 Şubat 2016 yılında GKS Tychy

31 Ağustos 2016 yılında BKS Stal Bielsko-Biala

30 Haziran 2017 yılında GKS Tychy

22 Temmuz 2017 yılında NKP Podhale

1 Temmuz 2019 yılında Stal Rzeszow

11 Ağustos 2020 yılında Chojniczanka

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Artur Plaskowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Plaskowski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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