Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Rudko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Rudko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Rudko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Rudko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Rudko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Rudko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Rudko 7 Mayıs 1992 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рудько Артур Олексійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Rudko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artur Rudko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Rudko'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Rudko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Rudko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Rudko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Rudko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv II

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

31 Aralık 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Şubat 2016 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2019 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2022 yılında Metalist

2 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Metalist

Artur Rudko kimdir

Artur Rudko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Rudko şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Artur Rudko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Rudko nereli

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