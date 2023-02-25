Artur Saramakha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Saramakha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Saramakha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Saramakha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Saramakha 13 Haziran 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сарамаха Артур Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Saramakha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Saramakha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artur Saramakha'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Saramakha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saramaha15

Artur Saramakha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Saramakha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Saramakha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Saramakha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2018 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Mart 2019 yılında Dzerzhinsk

1 Nisan 2020 yılında Slonim

31 Aralık 2020 yılında Dzerzhinsk

23 Nisan 2021 yılında Molodechno

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Artur Saramakha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Saramakha şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artur Saramakha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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