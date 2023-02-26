Artur Sarnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Sarnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Sarnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Sarnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Sarnin 19 Temmuz 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Šarnin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Sarnin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artur Sarnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Sarnin'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Sarnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Sarnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artur Sarnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Sarnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2017 yılında TJK Legion

24 Şubat 2022 yılında Kalju FC

Artur Sarnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Sarnin şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Sarnin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2016)

Estonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.