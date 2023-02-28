Artur Serobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Serobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Serobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Serobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Serobyan 2 Temmuz 2003 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արթուր Սերոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Serobyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boss yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Serobyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Serobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Serobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Serobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Serobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ararat-Arm. U18

1 Şubat 2020 yılında Ararat-Arm. II

1 Ağustos 2020 yılında Ararat-Armenia

23 Ağustos 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Artur Serobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Serobyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Artur Serobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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