Artur Siemaszko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Siemaszko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Siemaszko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Siemaszko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Siemaszko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Siemaszko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Siemaszko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Siemaszko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Siemaszko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Siemaszko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Siemaszko 6 Ocak 1997 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Siemaszko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Siemaszko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Artur Siemaszko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Siemaszko'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Siemaszko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Siemaszko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Siemaszko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Siemaszko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında St. Olsztyn II

1 Temmuz 2013 yılında Lubin II

6 Haziran 2016 yılında Zaglebie Lubin

12 Temmuz 2017 yılında Stomil

30 Haziran 2018 yılında Zaglebie Lubin

10 Ocak 2019 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2019 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2019 yılında Stomil

1 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2022 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2023 yılında Arka Gdynia

Artur Siemaszko kimdir

Artur Siemaszko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Siemaszko şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OKS 1945 Olsztyn, Stomil Olsztyn

Artur Siemaszko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Siemaszko nereli

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