Artur Slabashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Slabashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Slabashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Slabashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Slabashevich 9 Şubat 1989 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Слабашевич Артур Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Slabashevich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Artur Slabashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Slabashevich'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Slabashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artur_slabashevich/

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Artur Slabashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Slabashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Slabashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Slabashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Most

30 Haziran 2008 yılında Zvezda-BGU

1 Temmuz 2008 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2010 yılında Vedrich-97

1 Ocak 2012 yılında Smolevichi

21 Mart 2014 yılında Isloch

17 Mart 2015 yılında Slavia

9 Mart 2016 yılında Vitebsk

23 Temmuz 2016 yılında Isloch

17 Temmuz 2019 yılında Neman Grodno

11 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

15 Mart 2022 yılında Belshina

Artur Slabashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Slabashevich şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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